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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Спартак
Рапид - Спартак: обзор матча 20 сентября 2018
Рапид
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
50'
А. Тимофеев (АГ)
68'
Т. Мург
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Спартак
Замена
М. Мартич
️️️️
К. Кнасмюллнер
86'
82'
Замена
М. Игнатов
️️️️
А. Тимофеев
Замена
В. Бериша
️️️️
А. Иван
76'
73'
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Ломовицкий
73'
Замена
И. Попов
️️️️
П. Роша
Замена
А. Павлович
️️️️
Д. Алар
71'
70'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
ГОЛ! 2:0!
Т. Мург
Пас отдал
Ш. Шваб
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Тимофеев
50'
32'
Желтая карточка
З. Луиш
Желтая карточка
Д. Любичич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
19
Марвин Поцман
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
9
Андрей Иван
ЛП
21
Деян Любичич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ПП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Горан Джуричин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
20
Фернандо
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
25
Александар Костич
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
19
Александр Самедов
ПП
88
Александр Ташаев
ПВ
4-1-4-1
30
Штребингер
19
Поцман
44
Барач
6
Зоннляйтнер
18
Мюлдюр
21
Любичич
9
Иван
28
Кнасмюллнер
22
Шваб
99
Мург
19
Алар
3-2-1-3-1
98
Максименко
14
Джикия
16
Боккетти
10
Мельгарехо
20
Фернандо
94
Тимофеев
47
Зобнин
15
Рассказов
11
Ломовицкий
32
Роша
29
Зе Луиш
28
Кнасмюллнер
17
Мартич
17
Мартич
28
Кнасмюллнер
9
Иван
14
Бериша
14
Бериша
9
Иван
19
Алар
20
Павлович
20
Павлович
19
Алар
94
Тимофеев
8
Игнатов
8
Игнатов
94
Тимофеев
32
Роша
71
Попов
71
Попов
32
Роша
11
Ломовицкий
19
Самедов
19
Самедов
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Рапид
Спартак
25
Александар Костич
ЦП
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
Главный тренер
Горан Джуричин
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
25
Александар Костич
ЦП
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Горан Джуричин
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Рапид - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Ален Бьери
(Берн)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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