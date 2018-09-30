Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Горан Джуричин

    Тренер
    Имя Горан
    Фамилия Джуричин
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 16 октября 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рапид 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.09.2018 Рапид 2 : 0 Спартак
    • Читайте нас: 
    11