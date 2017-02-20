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Александр Самедов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
2
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
3
19:47
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19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
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19:33
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Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
22
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
3
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
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18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
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18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
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17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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17:45
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10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
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Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
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17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
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16:59
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6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
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Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
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Александр Самедов - посты
#19 | Полузащитник
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Самедов
Состав
Без клуба
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
19 июля 1984 (38 лет)
Рост
177
Вес
75
Стоимость:
€ 400
тыс
Статистика
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Статьи
Посты
20.02.2017 23:07
Интервью
Александр Самедов
23.01.2017 21:39
Интервью Александра Самедова
сборы.игроки.интервью.подготовка ко 2 части чемпионата
22.01.2017 19:29
Разговор с Каррерой. Если «Спартак» будет играть 3-4-3
новая схема?
22.01.2017 19:09
Интервью с Александром Самедовым
интервью после возвращения в СПАРТАК
22.01.2017 13:14
сборы
информация о 4 дне в АБУ-ДАБИ
1
21.01.2017 20:15
сборы(подготовка к весне)
работа « в поте лица»
21.01.2017 20:07
Интервью с Александром Самедовым
интервью с НОВИЧКОМ красно-белых на сборе в Эмиратах
20.01.2017 15:11
Cпартак ты ли это?
о трансферной компании Спартака этой зимой
19.01.2017 19:18
сборы
сборы Спартака и игроки
1
16.01.2017 02:03
Долевой транфсер
Все тонкости перехода Александра Самедова из Локомотива в Спартак
06.12.2016 19:00
Зона отчуждения. Как Самедов стал лишним в «Локомотиве»
Осень получилась для Самедова противоречивой. У Черчесова Александр стал ключевой фигурой, а с Семиным как-то сразу не пошло. Блог Vanity Fair разбирается, почему лидер и лучший игрок «Локомотива» оказался не нужен своему клубу.
27
30.11.2016 18:00
Символическая сборная первого круга РФПЛ
Первая половина чемпионата завершилась, а сегодня уже стартовала вторая. Блог «Чего хотят болельщики?» представляет свою версию символической сборной после первого круга РФПЛ.
35
04.09.2016 18:00
Тест: насколько хорошо вы знаете обновленную сборную России?
Петиция о роспуске сборной была услышана. Новый тренер набрал новую команду. Не хватает только новой игры. В преддверии матча с Ганой самое время проверить свои знания о сборной, пока кто-нибудь не создал петицию о роспуске болельщиков.
12
01.09.2016 16:55
Жить твоей головой. Почему сборной России нужен еще один нападающий
По итогам матча с Турцией можно констатировать: Станислав Черчесов горазд на смелые эксперименты. Блог «Бескрайний нападающий» рассматривает некоторые из них – те, которые уже случились, и те, которые возможны в будущем.
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31.08.2016 17:00
Лишь бы не комедия. Три вопроса к Черчесову перед матчем с Турцией
Уже в среду сборная России проведет дебютный матч под руководством нового главного тренера. Станислав Черчесов вызвал на сбор большое количество новичков и заставил нас задуматься о возможных тактических вариантах.
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