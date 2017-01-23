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    Интервью Александра Самедова

    23 января 2017
    сборы.игроки.интервью.подготовка ко 2 части чемпионата

    Александр Самедов: «Тема «Локомотива» для меня закрыта»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Первыми цитаты из этой беседы узнают подписчики группы «СЭ» в социальной сети Facebook..
    – Матча с «Локомотивом» уже ждете с нетерпением? Как когда-то Лоськов с Евсеевым после перехода в «Сатурн»?
    – Нет. Думаю только о том, чтобы влиться в тренировочный процесс «Спартака» и набрать нужные кондиции. А потом возобновится чемпионат, и у нас будет 13 самых важных матчей.
    – То есть игра с железнодорожниками — такая же, как и все остальные?
    – Увидим.
    – Но забить в ворота «Локо» было бы для вас принципиально?
    – Нет. Мне бы хотелось, чтобы моя команда выиграла.
    – Если забьете «Локомотиву» – праздновать будете?
    – Когда забью – тогда и увидите.

    Источник: www.facebook.com
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