Интервью Александра Самедова

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Александр Самедов: «Тема «Локомотива» для меня закрыта»
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Первыми цитаты из этой беседы узнают подписчики группы «СЭ» в социальной сети Facebook..
– Матча с «Локомотивом» уже ждете с нетерпением? Как когда-то Лоськов с Евсеевым после перехода в «Сатурн»?
– Нет. Думаю только о том, чтобы влиться в тренировочный процесс «Спартака» и набрать нужные кондиции. А потом возобновится чемпионат, и у нас будет 13 самых важных матчей.
– То есть игра с железнодорожниками — такая же, как и все остальные?
– Увидим.
– Но забить в ворота «Локо» было бы для вас принципиально?
– Нет. Мне бы хотелось, чтобы моя команда выиграла.
– Если забьете «Локомотиву» – праздновать будете?
– Когда забью – тогда и увидите.
– Матча с «Локомотивом» уже ждете с нетерпением? Как когда-то Лоськов с Евсеевым после перехода в «Сатурн»?
– Нет. Думаю только о том, чтобы влиться в тренировочный процесс «Спартака» и набрать нужные кондиции. А потом возобновится чемпионат, и у нас будет 13 самых важных матчей.
– То есть игра с железнодорожниками — такая же, как и все остальные?
– Увидим.
– Но забить в ворота «Локо» было бы для вас принципиально?
– Нет. Мне бы хотелось, чтобы моя команда выиграла.
– Если забьете «Локомотиву» – праздновать будете?
– Когда забью – тогда и увидите.
Источник: www.facebook.com