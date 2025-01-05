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    В «Арисе» определились с будущим Кокорина

    Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о планах клуба по Александру Кокорину.

    – У Александра контракт до лета?

    – Да, сейчас действует соглашение до лета. Информацию о подписании мы официально дадим на наших ресурсах, когда придeт время.

    – У вас есть желание продолжить с ним сотрудничество?

    – Безусловно. Он выступает замечательно. Конечно, было бы здорово продолжить с ним сотрудничество.

    • Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года.
    • В этом сезоне россиянин забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 11 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 21:16
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1736146284
    Он давно прошлым живёт...
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