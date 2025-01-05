В «Арисе» определились с будущим Кокорина

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о планах клуба по Александру Кокорину.
– У Александра контракт до лета?
– Да, сейчас действует соглашение до лета. Информацию о подписании мы официально дадим на наших ресурсах, когда придeт время.
– У вас есть желание продолжить с ним сотрудничество?
– Безусловно. Он выступает замечательно. Конечно, было бы здорово продолжить с ним сотрудничество.
- Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года.
- В этом сезоне россиянин забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 11 матчах.