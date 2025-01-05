В «Арисе» определились с будущим Кокорина

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о планах клуба по Александру Кокорину.

– У Александра контракт до лета?

– Да, сейчас действует соглашение до лета. Информацию о подписании мы официально дадим на наших ресурсах, когда придeт время.

– У вас есть желание продолжить с ним сотрудничество?

– Безусловно. Он выступает замечательно. Конечно, было бы здорово продолжить с ним сотрудничество.