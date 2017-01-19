сборы Спартака и игроки

САМЕДОВ ПРИЛЕТЕЛ В АБУ-ДАБИ



Полузащитник «Спартака» завтра приступает к тренировкам.







Александр Самедов, который по семейным обстоятельствам не смог накануне вылететь вместе с командой на первый зарубежный сбор «Спартака» в Объединённые Арабские Эмираты, сегодня, как и планировалось, прибыл в Абу-Даби. Сейчас он находится в аэропорту, откуда отправится в отель Ritz-Carlton, где базируются красно-белые в столице ОАЭ. К сожалению, при всем желании Александр не сможет принять участие в вечерней тренировке нашей команды, которая начинается через считанные минуты на стадионе Zayed Sports City.



К слову, в отличие от первого занятия, второе будет закрыто для посторонних глаз. Что касается непосредственно Самедова, то он приступит к работе в пятницу. В этот день спартаковцы также проведут две тренировки.



http://spartak.com/main/news/98296/