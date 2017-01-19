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    сборы

    19 января 2017
    сборы Спартака и игроки

    САМЕДОВ ПРИЛЕТЕЛ В АБУ-ДАБИ

    Полузащитник «Спартака» завтра приступает к тренировкам.



    Александр Самедов, который по семейным обстоятельствам не смог накануне вылететь вместе с командой на первый зарубежный сбор «Спартака» в Объединённые Арабские Эмираты, сегодня, как и планировалось, прибыл в Абу-Даби. Сейчас он находится в аэропорту, откуда отправится в отель Ritz-Carlton, где базируются красно-белые в столице ОАЭ. К сожалению, при всем желании Александр не сможет принять участие в вечерней тренировке нашей команды, которая начинается через считанные минуты на стадионе Zayed Sports City.

    К слову, в отличие от первого занятия, второе будет закрыто для посторонних глаз. Что касается непосредственно Самедова, то он приступит к работе в пятницу. В этот день спартаковцы также проведут две тренировки.

    http://spartak.com/main/news/98296/

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +33458

      oyabun 19 января 2017, 22:10

      Ничего страшного в пропуске всего одной тренировки. Как профессионал он быстро наверстает упущенное

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