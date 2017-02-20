Самедов: очень рад, что меня никогда не звал цска

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов побывал в гостях у «Чемпионата» и сказал, что не жалеет ни о каком из поступков в своей карьере. «Задумался бы я, если бы «Спартак» шёл в середине таблицы, цска был наверху и оба клуба сделали бы мне предложение? Отвечу как думаю, здесь нет показухи: не задумываясь перешёл бы в «Спартак». Как воспитанник «Спартака» я очень рад, что меня никогда не звал цска и с этим клубом я не сталкивался. А вообще были разные предложения, но я в карьере ни о чём не жалею. Когда за 30 стукнуло, думал: надо бы попробовать поиграть в Европе, если будет возможность. Но, опять же, мысли поздно поменялись. Поставь мою нынешнюю голову 20-летнему парню, может, всё в моей карьере было бы по-другому», — сказал Самедов «Чемпионату».