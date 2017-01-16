Долевой транфсер

Все тонкости перехода Александра Самедова из Локомотива в Спартак

Все уже знают из спортивных СМИ, что Спартак согласился выплатить компенсацию за переход полузащитника сборной России в размере 4 миллионов евро, но насколько верна эта информация? Первоисточники традиционно не будут разглашать информацию о трансфере, а мы с удовольствием это сделаем.

Общая сумма средств,которая поступит в Локо от Спартака равна 3.5 миллиона евро, журналисты почти угадали сумму. Но,давайте не будем забывать о личном контракте игрока с будущим клубом. Заработная плата указана верно – 150.000 евро в месяц по курсу 50 рублей за 1 евро. Собственно говоря, ровно такая же сумма была прописана в контракте с Локомотивом. Это без учета премиальных и бонусов за командные достижения, а это очень существенная часть контракта. Например, каждый игрок ПФК ЦСКА получил бонус 10.000 евро / набранное очко за чемпионство в сезоне 15/16, армейцы набрали 65 очков,а дальше считайте сами.

В Спартаке похожая история, но разница лишь в том, что у большинства игроков в приложении к контракту уже зафиксирована сумма в 1 млн.евро по курсу 50 рублей за победу в чемпионате.

У Самедова же в приложении к контракту на этот сезон такой пункт отсутствует. Существовал вариант с бонусом, но стороны не смогли согласовать даже проект того контракта.