Cпартак ты ли это?

о трансферной компании Спартака этой зимой

Кого купили?

Еще в ноябре Спартак приобрел Александра Селихова,так сказать на персперктиву ,затем в скором времени клуб приобрел одноклубника Александра по Амкару Георгия Джикия.Также в клуб (как говорят по личной инициативе Карреры ) был куплен,а точнее вернулся в «родную гавань» Александр Самедов.Ну ,а самым долгим и самым по версии некоторых болельщиков непонятным для них трансфером стал Луиз Адриано,которого уже откровенно заждались,и даже вели трансляцию по его прибытие в аэропорт.

Что ждать от этих приобретений?

Ну тут,как сказать,что ли нет ясного ответа.Поэтому следует посмотреть хотя бы пару игр на сборах и первые игры чемпионата,который стартует уже почти через месяц.

Итоги.Селекция.Выводы.

действенность трансферов посмотрим весной(на сборах игр будет все-таки маловато,чтобы судить о качестве приобретений),ну а селекции(по надобности и важности я думаю можно поставить 4,4+.Да и на удивление всех подписали до первого сбора,так ,что сработали грамотно и профессионально.