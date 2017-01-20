Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Спартак-наш дом Все блоги -

    Cпартак ты ли это?

    20 января 2017
    о трансферной компании Спартака этой зимой

    Кого купили?

    Еще в ноябре Спартак приобрел Александра Селихова,так сказать на персперктиву ,затем в скором времени клуб приобрел одноклубника Александра по Амкару Георгия Джикия.Также в клуб (как говорят по личной инициативе Карреры ) был куплен,а точнее вернулся в «родную гавань» Александр Самедов.Ну ,а самым долгим и самым по версии некоторых болельщиков непонятным для них трансфером стал Луиз Адриано,которого уже откровенно заждались,и даже вели трансляцию по его прибытие в аэропорт.

    Что ждать от этих приобретений?

    Ну тут,как сказать,что ли нет ясного ответа.Поэтому следует посмотреть хотя бы пару игр на сборах и первые игры чемпионата,который стартует уже почти через месяц.

    Итоги.Селекция.Выводы.

    действенность трансферов посмотрим весной(на сборах игр будет все-таки маловато,чтобы судить о качестве приобретений),ну а селекции(по надобности и важности я думаю можно поставить 4,4+.Да и на удивление всех подписали до первого сбора,так ,что сработали грамотно и профессионально.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11