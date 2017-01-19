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    Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»


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    Голосов: 4
    19.01.2017 10:00
    «Спартак» впервые за долгие годы близок чемпионству. Чтобы не упустить преимущество, клуб закупается. Трансфер 32-летнего Александра Самедова, в отличие от Селихова или Джикии, вызывает вопросы. Данил Замалетдинов объясняет, в чем смысл этой сделки.
    СПОЙЛЕРЫ
    Самедов нужен «Спартаку» здесь и сейчас – чтобы наконец-таки выиграть чемпионство и утереть нос «Зениту». Для других целей 32-летних вингеров не покупают. Кроме того, трансфер Самедова выгоден сборной, где Александр является твердым игроком стартового состава. Да и о лимите не нужно забывать: надежный, качественный футболист с российским паспортом не должен помешать красно-белым в развернувшейся между ними и «Зенитом» борьбе.

    Россиянин

    Очередной плюс в копилку Массимо Карреры – он начинает понимать специфику российского футбольного рынка и не спорит о бредовой системе лимита, а пытается в эту систему встроиться. Именно поэтому покупка хорошего российского футболиста стояла у селекционеров «Спартака» на первом месте в списке зимних задач.

    Александр рассказал, почему он будет рад поработать именно с Каррерой.

    Самедов потенциально сможет заменить и Фернандо, и Ананидзе, и Промеса. Это не значит, что кто-то из перечисленных выше обязательно сядет на скамейку и перестанет играть. Самедову 32 года, из него вряд ли планируют делать ключевую фигуру красно-белых атак. Однако его трансфер точно даст тренеру больший простор в выборе футболистов.

    Сборная

    Самедов уходил из «Локомотива» не без скандала (хотя этот скандал всеми силами пытались скрыть от общественности) Футболист что-то не поделил с Семиным, а вроде бы даже и серьезно поругался с ним. Впрочем, обе стороны назвали это только слухами, а заострять внимание на слухах не стоит.

    Но это не отменяет того факта, что Самедов был отправлен тренером в дубль и с ноября за основную команду не играл – что встревожило сборную. Александр – один из важнейших игроков Станислава Черчесова. В осенних товарищеских матчах он всегда появлялся в старте и забивал Катару и Коста-Рике. Самедов был одним из немногих игроков сборной, претензии к которому отсутствовали практически полностью.

    Самедов очень важен для сборной. Главное – не сломаться на ровном месте.

    Поэтому, когда полузащитник перестал получать игровую практику в клубе, Черчесов недвусмысленно намекнул «Локомотиву», что «интересы сборной в каких-то моментах должны превалировать над клубными делами». Особенно в тяжелых российских условиях, когда нужно достойно выступить на домашнем чемпионате мира.

    Буквально через неделю после главного тренера высказаться решил глава РФС Виталий Мутко. Мутко был уже более конкретен и заявил, что всегда готов помочь Самедову, если ему эта помощь понадобиться. Так что в переходе Александра очевидно были заинтересованы функционеры национально команды. А вот насколько их позиция повлияла на случившийся трансфер – вопрос открытый.

    «Спартак» в какой-то момент (после Евро-2008) практически перестал поставлять футболистов для сборной. Было немного странно, что в команде с пресловутым штампом «народная» нет россиян уровня сборной. Сейчас более-менее стабильно гимну России подпевают Глушаков и Комбаров, что тоже не густо. Поэтому статус сборника для «Спартака» (в большей степени, конечно, для его болельщиков) имеет особую значимость.

    Связка Самедов – Зе Луиш (или Адриано)

    Потенциально у Самедова есть все шансы удачно вписаться в игру красно-белых. Ему уже прочат связку с Зе Луишем или с Луисом Адриано, которого «Спартак» купил у «Милана». Правда, пока можно быть уверенным лишь в том, что Александр хорошо подает, а Зе Луиш и Адриано здорово играют на втором этаже.

    Наверное, самая главная проблема Самедова – это его возраст. И дело не только в травматичности или переутомлении. Возрастному футболисту сложнее встроиться в систему отношений в команде. С этой проблемой «Спартак» столкнулся в 2014 году, когда подписал Широкова. Риски всегда большие, но прогнозировать их – дело бессмысленное и неблагодарное.

    Когда-то Самедов ушел из «Спартака» и призывал его болельщиков вести себя потише. Теперь выиграет с красно-белыми золотые медали?

    Этот вопрос нужно было закрыть

    Конфликт Самедова с Семиным и разговоры о его переходе в «Спартак» слишком затянулись и всем мешали. Болельщики железнодорожников успели обидеться на полузащитника и помириться с ним. Самедов резко раскритиковал «Локомотив», а потом стал отрицать какие бы то ни было конфликты. Положение Александра в клубе почему-то начали комментировать его теперь уже бывшие партнеры по команде (например, Тарасов).

    Все это напряжение никак не относилось к футболу, превращаясь в огромную кучу информационного мусора. Это нужно было закончить как можно раньше. И клубы пошли на достаточно серьезные компромиссы по стоимости игрока – только чтобы не затягивать.

    Чемпионство превыше всего

    Понятно, что за 32-летнего футболиста отдают больше 3 миллионов не ради его амбиций или потенциального роста. У «Спартака» сейчас одна задача – стать чемпионом. Прямо сейчас, в нынешнем сезоне. И сделать это нужно какими угодно средствами.

    Обзор матча 2004 года между «Спартаком» и «Амкаром». Самедов оформляет хет-трик.

    Проблема в том, что весна для красно-белой команды – период сложный. Последние 3 сезона «Спартак» неизменно теряет очки весной и играет в этот период гораздо хуже, нежели осенью. В среднем команда теряла по сравнению со своим осенним результатом почти 11 очков. И это при том, что в отличие, например, от «Зенита», «Спартак» уже давно не выступал в весенней части какого-либо еврокубка.

    Самедов и Луис Адриано призваны именно для того, чтобы эта весна стала чемпионской. А о дальнейших перспективах пока никто не думает.

    Самедов и Луис Адриано перешли в «Спартак». «Ростов» подписал Девича. Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Спорт-Экспресс
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 19 января 2017, 20:46

      Добро пожаловать домой Саша!

      -1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 19 января 2017, 16:32

      Если Спартак не запорет весну,как обычно, то ни кому его не догнать!!!
      Зенит лихорадит и лидеров отпустили
      ЦСКА начинает новую жизнь
      Краснодар пока что сыроват для чемпионства
      Ростов и подавно
      Тереку не дадут
      Надо дать уже им чемпионство, а то болельщики у них уже злые и противные))) а так (если я не ошибаюсь) пятую звездочку повешают и ещё лет пять довольные и добрые будут, жить воспоминаниями будут как обычно, потом ещё лет пять орать, кричать и материться))) потом можно ещё разок чемпионство отдать)))
      Если честно то я только за!! Желаю хрюшкам в этом году стать наконец то чемпионами, заслужили!!!

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 19 января 2017, 15:13

      Можно подумать, что в 32 года Самедов-дряхлый старик, 3-4 года он еще побегает и принесет Спартаку немало пользы.

      1
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      Рейтинг: +545

      kachan63 19 января 2017, 10:49

      Куплен из-за паспорта, а не для головы Луиса Адриано.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2017, 10:36

      Спартак набирает пенсионеров, без них он не может.

      0
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      Рейтинг: +6655

      maior-60 19 января 2017, 10:08

      Добротная аналитическая статья. Спасибо автору!

      1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 19 января 2017, 09:30

      Паспорт, опыт... Шикарная актерская игра!

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