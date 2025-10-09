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Дани Алвес
Новости
Дани Алвес - новости
Завершил карьеру
6 мая 1983 (43), Жуазейру
#10 | Защитник
173 см | 64 кг
Бразилия | Испания
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Публикации
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
Дани Алвес дал совет сборной Бразилии перед ЧМ-2026
29 мая
1
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Дани Алвес стал отцом через полгода после оправдания по делу об изнасиловании
2025.10.09 10:49
1
Дани Алвеса заставят выплатить компенсацию его последнему клубу
2025.09.18 12:43
Раскрыты требования, которые Дани Алвес запросил у российского клуба
2025.06.06 12:09
3
Дани Алвес согласовал контракт с клубом из России
2025.06.06 11:48
2
Луис Энрике высказался о возможном переходе Дани Алвеса в «Зенит»
2025.05.30 11:54
6
Названа сумма, которую Дани Алвес просит за переход в клубы из России
2025.05.22 16:33
3
Дани Алвес ведет переговоры с двумя российскими клубами
2025.05.21 16:44
1
Дани Алвеса не будет в Медиалиге
2025.05.05 16:21
1
Дани Алвес может перейти в российский клуб
2025.05.05 13:03
3
Раскрыт размер потенциальной компенсации Дани Алвесу за 405 дней в тюрьме
2025.04.01 08:48
2
Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании в ночном клубе (Marca)
2025.03.28 13:53
2
Фото
Экс-игрок сборной России встретился с Дани Алвесом в Барселоне
2024.05.29 00:24
Дани Алвес вернул деньги отцу Неймара: известна сумма
2024.04.11 15:15
Стали известны планы Дани Алвеса после тюрьмы
2024.04.08 17:17
1
Первый комментарий Алвеса после выхода из тюрьмы оказался фейком: заявление бразильца
2024.04.06 15:43
Дрогба прокомментировал приговоры Алвеса и Робиньо
2024.04.06 08:16
1
Дани Алвес впервые прокомментировал временное освобождение из тюрьмы
2024.04.05 22:50
Алвесу грозит еще одно уголовное дело: подробности
2024.03.29 19:19
Алвес устроил вечеринку до пяти утра после выхода из тюрьмы
2024.03.28 23:15
6
Агент Депая отреагировал на новость о внесении залога за Дани Алвеса
2024.03.28 10:29
Стало известно, кто внес залог за Дани Алвеса
2024.03.25 22:22
Видео
Выход Дани Алвеса из тюрьмы под крики протестующих
2024.03.25 19:19
3
Алвес внес залог и временно выйдет из тюрьмы после 14 месяцев заключения
2024.03.25 14:59
Алвес возьмет кредит для выплаты залога и может выйти из тюрьмы уже сегодня
2024.03.22 14:36
6
Алвес не может найти деньги для временного выхода из тюрьмы
2024.03.21 17:58
3
Стало известно, у кого Дани Алвес попросит деньги на выплату залога
2024.03.20 18:01
7
Алвес выйдет из тюрьмы под залог до оглашения окончательного приговора
2024.03.20 14:04
3
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5
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