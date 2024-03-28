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    • Агент Депая отреагировал на новость о внесении залога за Дани Алвеса

    Агент Депая отреагировал на новость о внесении залога за Дани Алвеса

    Себастьян Ледюр, агент нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, отрицает, что его клиент помог Дани Алвесу выйти из тюрьмы.

    Сообщалось, что голландский футболист внес 1 миллион евро залога, чтобы его экс-партнера по «Барселоне» временно освободили из-под стражи.

    «Это фейковые новости, абсолютная неправда», – заявил агент.

    • 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
    • Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
    • Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
    • Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.

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    Источник: Goal

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    28.03.2024 10:29
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