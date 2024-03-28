Агент Депая отреагировал на новость о внесении залога за Дани Алвеса

Себастьян Ледюр, агент нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, отрицает, что его клиент помог Дани Алвесу выйти из тюрьмы.

Сообщалось, что голландский футболист внес 1 миллион евро залога, чтобы его экс-партнера по «Барселоне» временно освободили из-под стражи.

«Это фейковые новости, абсолютная неправда», – заявил агент.