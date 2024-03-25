Стало известно, кто внес залог за Дани Алвеса

Дани Алвесу помог временно выйти из тюрьмы его бывший одноклубник по «Барселоне».
Залог в размере 1 миллионов евро внес за бразильца Мемфис Депай, который сейчас выступает за «Атлетико».
Сегодня Алвес покинул тюремное учреждение, где находился с 20 января 2023 года.
- 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
- Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
- Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
- Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.