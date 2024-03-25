Стало известно, кто внес залог за Дани Алвеса

Дани Алвесу помог временно выйти из тюрьмы его бывший одноклубник по «Барселоне».

Залог в размере 1 миллионов евро внес за бразильца Мемфис Депай, который сейчас выступает за «Атлетико».

Сегодня Алвес покинул тюремное учреждение, где находился с 20 января 2023 года.