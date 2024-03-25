Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Стало известно, кто внес залог за Дани Алвеса

    Дани Алвесу помог временно выйти из тюрьмы его бывший одноклубник по «Барселоне».

    Залог в размере 1 миллионов евро внес за бразильца Мемфис Депай, который сейчас выступает за «Атлетико».

    Сегодня Алвес покинул тюремное учреждение, где находился с 20 января 2023 года.

    • 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
    • Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
    • Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
    • Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.

    Новости по теме
    Выход Дани Алвеса из тюрьмы под крики протестующих 1
    Алвес внес залог и временно выйдет из тюрьмы после 14 месяцев заключения
    Алвес возьмет кредит для выплаты залога и может выйти из тюрьмы уже сегодня 8
    Источник: Barca Universal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2024 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+