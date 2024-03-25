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    Выход Дани Алвеса из тюрьмы под крики протестующих

    Бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса отпустили из-под стражи под залог в размере 1 миллиона евро.

    Сегодня, 25 марта, бразилец покинул тюремное учреждение, где находился с 20 января 2023 года.

    Экс-футболиста освободили временно – на период рассмотрения апелляции. Он выходил из здания под крики протестующих.

    • 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
    • Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
    • Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
    • Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.

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    Источник: «Бомбардир»

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