Выход Дани Алвеса из тюрьмы под крики протестующих

Бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса отпустили из-под стражи под залог в размере 1 миллиона евро.

Сегодня, 25 марта, бразилец покинул тюремное учреждение, где находился с 20 января 2023 года.

Экс-футболиста освободили временно – на период рассмотрения апелляции. Он выходил из здания под крики протестующих.