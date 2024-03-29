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Алвесу грозит еще одно уголовное дело: подробности

29 марта 2024, 19:19

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес предстанет перед судом по новому обвинению. Его уличили в нарушении авторских прав.

Экс-футболист якобы исключил имена двух композиторов из списка создателей песни Avião. В 2020 году он использовал ее в рамках проекта по борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса.

Бразильские композиторы Джулиано Матеус и Тьяго Матеус пожаловались на Алвеса в суд. Какое ему грозит наказание, пока неизвестно.

  • Сейчас бывший игрок «Барселоны» находится в Испании.
  • 25 марта его выпустили из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона евро на время рассмотрения апелляции.
  • В феврале Алвеса приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы и 5 годам тюремного заключения условно за изнасилование девушки в ночном клубе.

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Источник: AS
Алвес Дани
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