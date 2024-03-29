Алвесу грозит еще одно уголовное дело: подробности

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес предстанет перед судом по новому обвинению. Его уличили в нарушении авторских прав.

Экс-футболист якобы исключил имена двух композиторов из списка создателей песни Avião. В 2020 году он использовал ее в рамках проекта по борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса.

Бразильские композиторы Джулиано Матеус и Тьяго Матеус пожаловались на Алвеса в суд. Какое ему грозит наказание, пока неизвестно.