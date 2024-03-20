Алвес выйдет из тюрьмы под залог до оглашения окончательного приговора

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес выйдет из тюрьмы под залог на время до окончательного приговора. Такое решение принял суд Барселоны.
Чтобы покинуть место лишения свободы Алвесу придется заплатить залог в размере 1 миллиона евро.
- Ранее он был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно.
- Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и в течение 9,5 года не приближаться к ней.
- Сторона футболиста обжаловала решение.