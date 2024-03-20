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    • Алвес выйдет из тюрьмы под залог до оглашения окончательного приговора

    Алвес выйдет из тюрьмы под залог до оглашения окончательного приговора

    Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес выйдет из тюрьмы под залог на время до окончательного приговора. Такое решение принял суд Барселоны.

    Чтобы покинуть место лишения свободы Алвесу придется заплатить залог в размере 1 миллиона евро.

    • Ранее он был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно.
    • Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и в течение 9,5 года не приближаться к ней.
    • Сторона футболиста обжаловала решение.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:04
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    Комментарии (4)
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    Pooodle
    1710933087
    успеет свалить из Испании... В Спартак
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    СпорЦмен
    1710933413
    Дали время, чтобы свалил.
    Ответить
    fakeid
    1710933629
    неделю назад был вброс, что он покончил с собой - сегодня на свободе) теперь ему предстоит быстрая эвакуация в бразилию и до конца жизни не появляться в европе (кроме россии). или пусть сразу в тарасофку бежит, там любят укрывать уголовников)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710935301
    Опаньки. Да это же потенциальный спартач. Никуда его не возмут, кроме свинарника. Гыгыгы
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