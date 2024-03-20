Алвес выйдет из тюрьмы под залог до оглашения окончательного приговора

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес выйдет из тюрьмы под залог на время до окончательного приговора. Такое решение принял суд Барселоны.

Чтобы покинуть место лишения свободы Алвесу придется заплатить залог в размере 1 миллиона евро.