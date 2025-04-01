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  • Раскрыт размер потенциальной компенсации Дани Алвесу за 405 дней в тюрьме

Раскрыт размер потенциальной компенсации Дани Алвесу за 405 дней в тюрьме

Вчера, 08:48
3

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может претендовать на компенсацию за ошибочное пребывание в тюрьме.

  • Спортсмен пробыл за решеткой 405 дней, но потом суд решил, что Дани не виновен по делу об изнасиловании в ночном клубе.

Алвес может добиться компенсации в 20 тысяч евро от правоохранительной системы Испании.

Еще Дани планирует взыскать с мексиканского «Пумаса» 2 миллиона евро за досрочный разрыв контракта, который, как выяснилось, был незаконным – в связи с установленной невиновностью.

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Источник: El Periodico
Испания. Примера Бразилия. Серия А Алвес Дани
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Комментарии (3)
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рылы
1743487119
в спартаге скоро всплывёт, значит. там любят уголовников)
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