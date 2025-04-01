Раскрыт размер потенциальной компенсации Дани Алвесу за 405 дней в тюрьме

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может претендовать на компенсацию за ошибочное пребывание в тюрьме.
- Спортсмен пробыл за решеткой 405 дней, но потом суд решил, что Дани не виновен по делу об изнасиловании в ночном клубе.
Алвес может добиться компенсации в 20 тысяч евро от правоохранительной системы Испании.
Еще Дани планирует взыскать с мексиканского «Пумаса» 2 миллиона евро за досрочный разрыв контракта, который, как выяснилось, был незаконным – в связи с установленной невиновностью.
Источник: El Periodico