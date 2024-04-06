Первый комментарий Алвеса после выхода из тюрьмы оказался фейком: заявление бразильца

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес сообщил, что его интервью, опубликованное в пятницу, является чьей-то выдумкой.

«Это неправда, что я давал интервью каким-либо средствам массовой информации. Я не собираюсь давать их до тех пор, пока судебный процесс не будет завершен», – написал бразилец в соцсетях.