Первый комментарий Алвеса после выхода из тюрьмы оказался фейком: заявление бразильца

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес сообщил, что его интервью, опубликованное в пятницу, является чьей-то выдумкой.
«Это неправда, что я давал интервью каким-либо средствам массовой информации. Я не собираюсь давать их до тех пор, пока судебный процесс не будет завершен», – написал бразилец в соцсетях.
- Сейчас экс-футболист находится в Испании.
- 25 марта его выпустили из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона евро на время рассмотрения апелляции.
- В феврале Алвеса приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы и 5 годам тюремного заключения условно за изнасилование девушки в ночном клубе.