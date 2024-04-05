Дани Алвес впервые прокомментировал временное освобождение из тюрьмы

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес ответил на вопросы о своем уголовном преследовании.

Сейчас экс-футболист находится в Испании.

25 марта его выпустили из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона евро на время рассмотрения апелляции.

В феврале Алвеса приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы и 5 годам тюремного заключения условно за изнасилование девушки в ночном клубе.

«Каждую пятницу мне нужно отмечаться в суде, и все. Больше особо я ничего и не делаю.

Сейчас матч, в котором мне приходится играть, проходит в суде. Не знаю, как долго может продолжаться этот «матч».

Тюрьма? Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место. Я спокоен, все в порядке», – сказал Алвес.