Дани Алвес может перейти в российский клуб

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес ведет переговоры с одним из топ-клубов Медиалиги.

Руководство лиги заинтересовано в трансфере и хочет привлечь внимание к медиафутболу в РФ.

Первые переговоры со стороной Алвеса уже состоялись, продолжение намечено после 9 мая.

Глава медиафутбольной лиги Николай Осипов подтвердил, что ведутся переговоры со звездой Ла Лиги.