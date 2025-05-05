Дани Алвес может перейти в российский клуб

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес ведет переговоры с одним из топ-клубов Медиалиги.
Руководство лиги заинтересовано в трансфере и хочет привлечь внимание к медиафутболу в РФ.
Первые переговоры со стороной Алвеса уже состоялись, продолжение намечено после 9 мая.
Глава медиафутбольной лиги Николай Осипов подтвердил, что ведутся переговоры со звездой Ла Лиги.
- 41-летний Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
- После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
- Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»