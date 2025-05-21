Дани Алвес ведет переговоры с двумя российскими клубами

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес все еще может оказаться в России.
О переговорах 42-летнего футболиста с двумя клубами сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.
«Дани Алвес ведет переговоры с двумя клубами лиги на предмет срока контракта и условий.
Это команды из большой пятерки? Большая пятерка – это понятие для всех разное. Если бы речь шла о тройке, то было бы проще охарактеризовать эти команды.
Это команды, которые находятся в сезоне и занимают места не ниже третьего в своих группах», – сказал Осипов.
- Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
- После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
- Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.
Источник: Спортс’’