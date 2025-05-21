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Дани Алвес ведет переговоры с двумя российскими клубами

Сегодня, 16:44
2

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес все еще может оказаться в России.

О переговорах 42-летнего футболиста с двумя клубами сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.

«Дани Алвес ведет переговоры с двумя клубами лиги на предмет срока контракта и условий.

Это команды из большой пятерки? Большая пятерка – это понятие для всех разное. Если бы речь шла о тройке, то было бы проще охарактеризовать эти команды.

Это команды, которые находятся в сезоне и занимают места не ниже третьего в своих группах», – сказал Осипов.

  • Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
  • После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
  • Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.

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Источник: Спортс’’
Медиафутбол Алвес Дани
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Комментарии (2)
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fakeid
1747835784
самый титулованный игрок в истории. или его уже кто-то обошёл?
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Mirak92
1747840007
Мне глубоко пох.... на медиалигу. Это как, стать.ю написать, что школьники 35-40 вчера под окном сыграли
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