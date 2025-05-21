Дани Алвес ведет переговоры с двумя российскими клубами

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес все еще может оказаться в России.

О переговорах 42-летнего футболиста с двумя клубами сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.

«Дани Алвес ведет переговоры с двумя клубами лиги на предмет срока контракта и условий.

Это команды из большой пятерки? Большая пятерка – это понятие для всех разное. Если бы речь шла о тройке, то было бы проще охарактеризовать эти команды.

Это команды, которые находятся в сезоне и занимают места не ниже третьего в своих группах», – сказал Осипов.