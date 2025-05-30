Луис Энрике высказался о возможном переходе Дани Алвеса в «Зенит»

Правый вингер «Зенита» Луис Энрике сказал, что будет рад, если экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес станет его партнером по команде.

– Дани Алвес может подписать контракт с российской медиакомандой. Хотели бы видеть его в «Зените»?

– Да, Дани Алвес – очень опытный футболист, он побывал во многих клубах и выиграл очень много титулов. Конечно, его будут очень рады видеть здесь, в «Зените». Он научит многих молодых игроков наслаждаться футболом. Так что, если он придет в «Зенит», мы будем очень рады.