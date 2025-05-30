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  • Луис Энрике высказался о возможном переходе Дани Алвеса в «Зенит»

Луис Энрике высказался о возможном переходе Дани Алвеса в «Зенит»

30 мая 2025, 11:54
6

Правый вингер «Зенита» Луис Энрике сказал, что будет рад, если экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес станет его партнером по команде.

– Дани Алвес может подписать контракт с российской медиакомандой. Хотели бы видеть его в «Зените»?

– Да, Дани Алвес – очень опытный футболист, он побывал во многих клубах и выиграл очень много титулов. Конечно, его будут очень рады видеть здесь, в «Зените». Он научит многих молодых игроков наслаждаться футболом. Так что, если он придет в «Зенит», мы будем очень рады.

  • Ранее появилась информация, что 42-летний Дани Алвес ведет переговоры с несколькими российскими командами Медиалиги.
  • Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
  • После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
  • Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Алвес Дани Энрике Луис
Комментарии (6)
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andr45
1748597123
ЛУИС ЭНРИКЕ «Он научит многих молодых игроков наслаждаться.» Дани приказал ей следовать за ним в туалет ночного клуба, где бросил её на пол, заставил удовлетворить его орально, ударил её, когда она сопротивлялась, затем изнасиловал её и эякулирова. 22 февраля 2024 года Алвес был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Прокуратура запрашивала девять лет заключения, но бразильцу смягчили срок до четырех лет. Ещё пять лет будут для Алвеса испытательным сроком. 25 марта Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро.
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neveldomha
1748604983
Первое апреля уже прошло. Не смешно
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