Луис Энрике высказался о возможном переходе Дани Алвеса в «Зенит»

Правый вингер «Зенита» Луис Энрике сказал, что будет рад, если экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес станет его партнером по команде.
– Дани Алвес может подписать контракт с российской медиакомандой. Хотели бы видеть его в «Зените»?
– Да, Дани Алвес – очень опытный футболист, он побывал во многих клубах и выиграл очень много титулов. Конечно, его будут очень рады видеть здесь, в «Зените». Он научит многих молодых игроков наслаждаться футболом. Так что, если он придет в «Зенит», мы будем очень рады.
- Ранее появилась информация, что 42-летний Дани Алвес ведет переговоры с несколькими российскими командами Медиалиги.
- Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
- После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
- Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.
Источник: Sport24