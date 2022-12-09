Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2022 Бразилия. Серия А 2021 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Суперкубок Испании 2021/2022 Олимпиада 2020 Бразилия. Серия А 2019 Кубок Америки 2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Клубный чемпионат мира 2015 Кубок Америки 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок УЕФА 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Испании 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Клубный Чемпионат Мира 2011 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Суперкубок УЕФА 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Испании 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Испании 2009 Суперкубок УЕФА 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2007