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Дани Алвес
Статистика
Дани Алвес - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1983 (43), Жуазейру
#10 | Защитник
173 см | 64 кг
Бразилия | Испания
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Чемпионат мира 2022
Бразилия. Серия А 2021
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Суперкубок Испании 2021/2022
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Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
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Суперкубок УЕФА 2009
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Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бразилия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/4 финала
Хорватия
1 : 1
09.12.2022
Бразилия
Был в запасе
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
4 : 1
05.12.2022
Южная Корея
63' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
Камерун
1 : 0
02.12.2022
Бразилия
1' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
1 : 0
28.11.2022
Швейцария
Был в запасе
Чемпионат мира, 1 тур
Бразилия
2 : 0
24.11.2022
Сербия
Был в запасе
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