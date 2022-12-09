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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Хорватия - Бразилия
Хорватия - Бразилия: обзор матча 09 декабря 2022
Хорватия
09.12.2022, пятница, 18:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Бразилия
116'
Б. Петкович
105+1'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Бразилия
Пенальти не реализован!
Маркиньос
ГОЛ!
М. Оршич
4:2
ГОЛ!
Педро
3:2
ГОЛ!
Л. Модрич
3:1
ГОЛ!
Каземиро
2:1
ГОЛ!
Л. Майер
2:0
Пенальти не реализован!
Родриго
ГОЛ!
Н. Влашич
1:0
Желтая карточка
Б. Петкович
117'
ГОЛ! 1:1!
Б. Петкович
Пас отдал
М. Оршич
116'
Замена
М. Оршич
️️️️
М. Брозович
114'
Замена
А. Будимир
️️️️
Б. Соса
110'
106'
Замена
Фред
️️️️
Л. Пакета
106'
Замена
А. Сандро
️️️️
Э. Милитао
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Ковачич
106'
105'
+1
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Пакета
84'
Замена
Педро
️️️️
Ришарлисон
77'
Желтая карточка
Маркиньос
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Пашалич
72'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Крамарич
72'
68'
Желтая карточка
Каземиро
64'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
56'
Замена
Антони
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
М. Брозович
31'
25'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Бразилия
1
Алиссон
ВР
2
Эдер Милитао
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Фред
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Антони
ПВ
10
Родриго
ПВ
19
Педро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ливакович
19
Соса
4
Гвардиол
6
Ловрен
22
Юранович
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
14
Перишич
15
Пашалич
9
Крамарич
4-1-3-2
1
Алиссон
13
Данило
3
Силва
4
Маркиньос
2
Милитао
5
Каземиро
10
Рафинья
20
Пакета
7
Винисиус
9
Ришарлисон
10
Неймар
8
Ковачич
7
Майер
7
Майер
8
Ковачич
15
Пашалич
13
Влашич
13
Влашич
15
Пашалич
11
Брозович
16
Оршич
16
Оршич
11
Брозович
19
Соса
11
Будимир
11
Будимир
19
Соса
9
Крамарич
17
Петкович
17
Петкович
9
Крамарич
2
Милитао
6
Сандро
6
Сандро
2
Милитао
20
Пакета
8
Фред
8
Фред
20
Пакета
10
Рафинья
19
Антони
19
Антони
10
Рафинья
7
Винисиус
10
Родриго
10
Родриго
7
Винисиус
9
Ришарлисон
19
Педро
19
Педро
9
Ришарлисон
Остались в запасе
Хорватия
Бразилия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
14
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
14
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Хорватия - Бразилия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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