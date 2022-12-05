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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Южная Корея
Бразилия - Южная Корея: обзор матча 05 декабря 2022
Бразилия
05.12.2022, понедельник, 22:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Южная Корея
7'
Винисиус
13'
Неймар (П)
29'
Ришарлисон
36'
Л. Пакета
76'
П. Сын Хо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Южная Корея
Замена
Родриго
️️️️
Неймар
81'
Замена
Вевертон
️️️️
Алиссон
80'
80'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Г. Чо
76'
ГОЛ! 4:1!
П. Сын Хо
74'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Л. Джэ Сон
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Винисиус
72'
Замена
Бремер
️️️️
Данило
72'
65'
Замена
П. Сын Хо
️️️️
Х. Ин Бом
Замена
Д. Алвес
️️️️
Э. Милитао
63'
46'
Замена
Д. Сон
️️️️
Ч. Ву-Ен
46'
Замена
Х. Чхоль
️️️️
К. Чжин-Су
44'
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
ГОЛ! 4:0!
Л. Пакета
Пас отдал
Винисиус
36'
ГОЛ! 3:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Каземиро
29'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Неймар
13'
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Рафинья
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лукас Пакета
АП
9
Ришарлисон
ЦФ
10
Рафинья
РФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЛЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
10
Ли Джэ Сон
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
РФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Фред
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Антони
ПВ
10
Родриго
ПВ
19
Педро
ЦФ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
14
Хон Чхоль
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
13
Джун-Хо Сон
ОП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
13
У Ен Чон
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
2
Милитао
4
Маркиньос
3
Силва
13
Данило
5
Каземиро
10
Неймар
20
Пакета
7
Винисиус
9
Ришарлисон
10
Рафинья
4-1-2-1-2
1
Ким Сын-Гю
15
Мун-Хван
19
Ким Юнь-Квон
4
Мин-Джэ
3
Ким Чжин-Су
5
Ву-Ен
10
Джэ Сон
6
Ин Бом
7
Сон
11
Хванг
9
Чо
1
Алиссон
12
Вевертон
12
Вевертон
1
Алиссон
13
Данило
14
Бремер
14
Бремер
13
Данило
2
Милитао
13
Алвес
13
Алвес
2
Милитао
7
Винисиус
22
Мартинелли
22
Мартинелли
7
Винисиус
10
Неймар
10
Родриго
10
Родриго
10
Неймар
3
Ким Чжин-Су
14
Чхоль
14
Чхоль
3
Ким Чжин-Су
5
Ву-Ен
13
Сон
13
Сон
5
Ву-Ен
6
Ин Бом
8
Сын Хо
8
Сын Хо
6
Ин Бом
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
9
Чо
16
У-Джо
16
У-Джо
9
Чо
Остались в запасе
Бразилия
Южная Корея
23
Эдерсон
ВР
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Фред
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Антони
ПВ
19
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
13
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Фред
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Антони
ПВ
19
Педро
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
13
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Бразилия - Южная Корея
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
974
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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