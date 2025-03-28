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  • Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании в ночном клубе (Marca)

Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании в ночном клубе (Marca)

Сегодня, 13:53
5

Суд Каталонии вынес оправдательный вердикт по делу бывшего латераля «Барселоны» Дани Алвеса.

Судебный орган счел недостаточными доводы обвинения. Показания потерпевшей признаны недостоверными.

  • Сейчас Дани находится в Испании.
  • 25 марта его выпустили из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона евро на время рассмотрения апелляции.
  • В феврале 2024 года Алвеса приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы и 5 годам тюремного заключения условно за изнасилование девушки в ночном клубе.

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Источник: Marca
Испания. Примера Бразилия. Серия А Алвес Дани
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Комментарии (5)
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Андрей-Чистый-yandex
1743159732
Не пойму как можно в ночном клубе кого-то изнасиловать, по-моему туда за этим и ходят.
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СильныйМозг
1743159939
Никогда не насиловал, кайфа ноль. Я, работал, знаю, что все насильники, в детстве получили травму: обычно сексуального типа, либо ПНД. Вобщем, являются болельщиками спартака. :)))
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АлексМак
1743161389
хорошая новость
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