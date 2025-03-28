Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании в ночном клубе (Marca)

Суд Каталонии вынес оправдательный вердикт по делу бывшего латераля «Барселоны» Дани Алвеса.
Судебный орган счел недостаточными доводы обвинения. Показания потерпевшей признаны недостоверными.
- Сейчас Дани находится в Испании.
- 25 марта его выпустили из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона евро на время рассмотрения апелляции.
- В феврале 2024 года Алвеса приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы и 5 годам тюремного заключения условно за изнасилование девушки в ночном клубе.
Источник: Marca