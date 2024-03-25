Алвес внес залог и временно выйдет из тюрьмы после 14 месяцев заключения

Сегодня, 25 марта, Дани Алвеса выпустят из тюрьмы на временной основе.
40-летний экс-футболист находится под стражей с 20 января 2023 года.
Бразилец внес залог в размере 1 миллиона евро. Его освободили на период рассмотрения апелляции.
- 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
- Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
- Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
- Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.