Алвес внес залог и временно выйдет из тюрьмы после 14 месяцев заключения

Сегодня, 25 марта, Дани Алвеса выпустят из тюрьмы на временной основе.

40-летний экс-футболист находится под стражей с 20 января 2023 года.

Бразилец внес залог в размере 1 миллиона евро. Его освободили на период рассмотрения апелляции.