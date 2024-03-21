Алвес не может найти деньги для временного выхода из тюрьмы

У бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса не оказалось 1 миллиона евро.
Такую сумму залога установил суд, согласившийся временно выпустить экс-футболиста из тюрьмы, пока его приговор не вступил в силу.
Бразилец пока не смог найти деньги, поэтому проведет в заключении еще как минимум одну ночь. Если залог не будет внесен до 16:00 мск в пятницу, то спортсмен останется под стражей на все выходные.
- 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
- Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
- Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
- Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.