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    • Алвес не может найти деньги для временного выхода из тюрьмы

    Алвес не может найти деньги для временного выхода из тюрьмы

    У бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса не оказалось 1 миллиона евро.

    Такую сумму залога установил суд, согласившийся временно выпустить экс-футболиста из тюрьмы, пока его приговор не вступил в силу.

    Бразилец пока не смог найти деньги, поэтому проведет в заключении еще как минимум одну ночь. Если залог не будет внесен до 16:00 мск в пятницу, то спортсмен останется под стражей на все выходные.

    • 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
    • Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
    • Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
    • Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.

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    Источник: Cope

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