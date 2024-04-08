Стали известны планы Дани Алвеса после тюрьмы

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес планирует свое будущее после тюремного заключения.

40-летний футболист понимает, что его игровая карьера уже завершена.

Бразилец намерен вернуться в футбол в новой роли. Он убежден, что сможет зарабатывать в индустрии, связанной с любимым видом спорта.

При этом Алвес считает, что его имидж будет чист после завершения истории с судом и тюрьмой.