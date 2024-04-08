Стали известны планы Дани Алвеса после тюрьмы

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес планирует свое будущее после тюремного заключения.
40-летний футболист понимает, что его игровая карьера уже завершена.
Бразилец намерен вернуться в футбол в новой роли. Он убежден, что сможет зарабатывать в индустрии, связанной с любимым видом спорта.
При этом Алвес считает, что его имидж будет чист после завершения истории с судом и тюрьмой.
- Сейчас Дани находится в Испании.
- 25 марта его выпустили из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона евро на время рассмотрения апелляции.
- В феврале Алвеса приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы и 5 годам тюремного заключения условно за изнасилование девушки в ночном клубе.