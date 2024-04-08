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    Стали известны планы Дани Алвеса после тюрьмы

    Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес планирует свое будущее после тюремного заключения.

    40-летний футболист понимает, что его игровая карьера уже завершена.

    Бразилец намерен вернуться в футбол в новой роли. Он убежден, что сможет зарабатывать в индустрии, связанной с любимым видом спорта.

    При этом Алвес считает, что его имидж будет чист после завершения истории с судом и тюрьмой.

    • Сейчас Дани находится в Испании.
    • 25 марта его выпустили из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона евро на время рассмотрения апелляции.
    • В феврале Алвеса приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы и 5 годам тюремного заключения условно за изнасилование девушки в ночном клубе.

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    Источник: Marca

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    08.04.2024 17:17
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