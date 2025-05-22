Названа сумма, которую Дани Алвес просит за переход в клубы из России

Президент Медиалиги Николай Осипов поделился подробностями возможного приезда Дани Алвеса в Россию.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии ведет переговоры с двумя клубами.

– Можете подробнее рассказать про возможный приезд Дани Алвеса в Россию и на какой все стадии?

– История с Дани очень простая. После того, как один из представителей лиги, который вел с его агентом диалог, озвучил такую возможность, то в гонку за него ввязались несколько клубов. На данный момент история такая: Алвес хочет годовой контракт и определенную сумму по деньгам. Оба клуба лиги хотят подстраховать себя и договориться об обязательных полгода по контракту и плюс столько же автоматического продления, поскольку не знают, в какой форме он приедет. Также они хотят поторговаться, речь идет где-то о 5 миллионах рублей на всю стоимость контракта – сумма торга. На самом деле его аппетиты не такие маленькие, и не все готовы на такие условия. Так что два клуба – уже хорошо. Это команды, которые в состоянии потянуть Алвеса и знают, как использовать его медийность с надеждой на то, что он еще поможет как футболист.

– Насколько все близко?

– Близость этого расстояния исчисляется шестью нулями после определенной цифры. Клубы, которые беседуют с ним, способны потянуть контракт, но они просто хотят определенную страховку.