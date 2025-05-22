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  • Названа сумма, которую Дани Алвес просит за переход в клубы из России

Названа сумма, которую Дани Алвес просит за переход в клубы из России

Сегодня, 16:33
3

Президент Медиалиги Николай Осипов поделился подробностями возможного приезда Дани Алвеса в Россию.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии ведет переговоры с двумя клубами.

– Можете подробнее рассказать про возможный приезд Дани Алвеса в Россию и на какой все стадии?

– История с Дани очень простая. После того, как один из представителей лиги, который вел с его агентом диалог, озвучил такую возможность, то в гонку за него ввязались несколько клубов. На данный момент история такая: Алвес хочет годовой контракт и определенную сумму по деньгам. Оба клуба лиги хотят подстраховать себя и договориться об обязательных полгода по контракту и плюс столько же автоматического продления, поскольку не знают, в какой форме он приедет. Также они хотят поторговаться, речь идет где-то о 5 миллионах рублей на всю стоимость контракта – сумма торга. На самом деле его аппетиты не такие маленькие, и не все готовы на такие условия. Так что два клуба – уже хорошо. Это команды, которые в состоянии потянуть Алвеса и знают, как использовать его медийность с надеждой на то, что он еще поможет как футболист.

– Насколько все близко?

– Близость этого расстояния исчисляется шестью нулями после определенной цифры. Клубы, которые беседуют с ним, способны потянуть контракт, но они просто хотят определенную страховку.

  • Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
  • После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
  • Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Медиафутбол Алвес Дани
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Комментарии (3)
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Semenycch
1747921474
Ему уже под 50...
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Skull_Boy
1747925687
100% к вонючим
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