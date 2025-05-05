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Дани Алвеса не будет в Медиалиге

Сегодня, 16:21
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Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не собирается играть в России.

Сообщалось, что футболист, которому завтра исполнится 42 года, ведет переговоры с одним из топ-клубов Медиалиги.

Информацию опроверг друг бразильца Марсело Тейшейра.

– Дани Алвес может приехать в Россию и играть в Медиалиге?

– Нет, это все неправда. Дани много лет отдал футболу и закончил карьеру. Еще он недавно вышел из тюрьмы и хочет проводить время с семьей и детьми. Для него сейчас важна безопасность.

После всего этого, вы думаете, он собирается ехать в Россию и играть в Медиалиге? У него другие планы, Дани не рассматривает приезд в Россию.

  • Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
  • После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
  • Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.

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Источник: Sport24
Медиафутбол Алвес Дани
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