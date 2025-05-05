Дани Алвеса не будет в Медиалиге

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не собирается играть в России.

Сообщалось, что футболист, которому завтра исполнится 42 года, ведет переговоры с одним из топ-клубов Медиалиги.

Информацию опроверг друг бразильца Марсело Тейшейра.

– Дани Алвес может приехать в Россию и играть в Медиалиге?

– Нет, это все неправда. Дани много лет отдал футболу и закончил карьеру. Еще он недавно вышел из тюрьмы и хочет проводить время с семьей и детьми. Для него сейчас важна безопасность.

После всего этого, вы думаете, он собирается ехать в Россию и играть в Медиалиге? У него другие планы, Дани не рассматривает приезд в Россию.