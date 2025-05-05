Дани Алвеса не будет в Медиалиге

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не собирается играть в России.
Сообщалось, что футболист, которому завтра исполнится 42 года, ведет переговоры с одним из топ-клубов Медиалиги.
Информацию опроверг друг бразильца Марсело Тейшейра.
– Дани Алвес может приехать в Россию и играть в Медиалиге?
– Нет, это все неправда. Дани много лет отдал футболу и закончил карьеру. Еще он недавно вышел из тюрьмы и хочет проводить время с семьей и детьми. Для него сейчас важна безопасность.
После всего этого, вы думаете, он собирается ехать в Россию и играть в Медиалиге? У него другие планы, Дани не рассматривает приезд в Россию.
- Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
- После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
- Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.
Источник: Sport24