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Хосе Баркеро
Статистика
Хосе Баркеро - статистика
Завершил карьеру
27 апреля 1979 (47)
#9 | Полузащитник
180 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
28
5
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
05.05.2013
Леванте
1' - 28'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
0 : 1
27.04.2013
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
1 : 0
20.04.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 4
13.04.2013
Депортиво
1' - 71'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
5 : 1
06.04.2013
Леванте
77' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 2
03.03.2013
Леванте
1' - 90'
89'
31'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
25.02.2013
Осасуна
57' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
17.02.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1 : 2
09.02.2013
Малага
1' - 90'
27'
62'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
3 : 2
02.02.2013
Леванте
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2 : 1
26.01.2013
Вальядолид
1' - 77'
44'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2 : 0
20.01.2013
Леванте
62' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
3 : 0
20.12.2012
Леванте
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
16.12.2012
Леванте
1' - 87'
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
4 : 0
09.12.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1 : 1
02.12.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 4
25.11.2012
Барселона
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0 : 2
18.11.2012
Леванте
1' - 90'
82'
49'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 2
12.11.2012
Реал
1' - 86'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
0 : 0
05.11.2012
Леванте
1' - 87'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
3 : 1
28.10.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 1
21.10.2012
Леванте
1' - 73'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 0
07.10.2012
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
4 : 0
30.09.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 1
23.09.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
3 : 1
15.09.2012
Леванте
1' - 65'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
3 : 2
02.09.2012
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
2 : 0
27.08.2012
Леванте
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 1
20.08.2012
Атлетико
1' - 90'
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