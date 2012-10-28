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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Гранада
Леванте - Гранада: обзор матча 28 октября 2012
Леванте
28.10.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
12'
О. Мартинс
60'
О. Мартинс
73'
П. Риос
84'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Гранада
84'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
О. Игало
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Н. Эль-Жар
83'
ГОЛ! 3:0!
П. Риос
Пас отдал
Мичел
73'
Замена
Мичел
️️️️
П. Диоп
70'
Замена
П. Риос
️️️️
Х.
64'
ГОЛ! 2:0!
О. Мартинс
Пас отдал
П. Лопес
60'
56'
Замена
О. Игало
️️️️
Г. Торже
46'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
М. Уртадо
Желтая карточка
О. Мартинс
45'
+2
23'
Желтая карточка
М. Уртадо
17'
Желтая карточка
Г. Торже
ГОЛ! 1:0!
О. Мартинс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
4-1-1-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
5
Родас
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
10
Иборра
20
Хуанлу
9
Баркеро
9
Мартинс
25
Эль-Жар
4-4-1-1
25
Тоньо
12
Ньом
20
Гомес
12
Лопес
6
Сикейра
8
Торже
8
Браими
17
Рико
16
Уртадо
14
Орельяна
19
Эль-Араби
25
Эль-Жар
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Эль-Жар
18
Диоп
21
Мичел
21
Мичел
18
Диоп
20
Хуанлу
16
Риос
16
Риос
20
Хуанлу
16
Уртадо
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
16
Уртадо
8
Торже
9
Игало
9
Игало
8
Торже
Остались в запасе
Леванте
Гранада
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Леванте - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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