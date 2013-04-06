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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 06 апреля 2013
Реал
06.04.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 30 тур
5 : 1
Завершен
Леванте
35'
Г. Игуаин
37'
Кака (П)
84'
К. Роналду
86'
М. Озил
90+1'
М. Озил
31'
Мичел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
ГОЛ! 5:1!
М. Озил
Пас отдал
А. Ди Мария
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
М. Озил
Пас отдал
К. Роналду
86'
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
84'
77'
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Мичел
Замена
М. Озил
️️️️
К. Бензема
76'
69'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Р. Аквафреска
68'
Замена
Вальдо
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
С. Рамос
61'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Кака
58'
Замена
К. Роналду
️️️️
Х. Кальехон
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Кака
37'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Арбелоа
35'
31'
ГОЛ! 0:1!
Мичел
Пас отдал
П. Риос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ОП
21
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
10
Модрич
10
Кака
7
Кальехон
9
Бензема
9
Игуаин
4-2-1-2-1
78
Мунуа
22
Лелль
18
Бальестерос
26
Винтра
12
Хуанфран
18
Диоп
10
Иборра
21
Мичел
16
Риос
14
Гарсия
99
Аквафреска
9
Бензема
10
Озил
10
Озил
9
Бензема
10
Кака
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Кака
7
Кальехон
7
Роналду
7
Роналду
7
Кальехон
21
Мичел
9
Баркеро
9
Баркеро
21
Мичел
16
Риос
23
Вальдо
23
Вальдо
16
Риос
99
Аквафреска
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
99
Аквафреска
Остались в запасе
Реал
Леванте
12
Икер Касильяс
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Реал - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 19:55 (прямая)
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