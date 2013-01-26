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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вальядолид
Леванте - Вальядолид: обзор матча 26 января 2013
Леванте
26.01.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
44'
Х. Баркеро
90'
А. Рукавина (АГ)
8'
Х. Бараха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вальядолид
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Рукавина
90'
89'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
О. Гонсалес
Желтая карточка
В. Иборра
82'
77'
Замена
Л. Састре
️️️️
Х. Бараха
Замена
Х.
️️️️
Х. Баркеро
77'
Замена
Вальдо
️️️️
Р. Гарсия
69'
64'
Замена
А. Буэно
️️️️
Омар
ГОЛ! 1:1!
Х. Баркеро
44'
Желтая карточка
Хуанфран
40'
Замена
Э. Родас
️️️️
С. Бальестерос
31'
Желтая карточка
О. Мартинс
28'
26'
Желтая карточка
М. Валиенте
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бараха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
16
Педро Риос
ПВ
23
Вальдо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-1-1-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
4
Наварро
22
Лелль
18
Диоп
10
Иборра
14
Гарсия
9
Баркеро
9
Мартинс
25
Эль-Жар
3-2-3-2
25
Эрнандес
5
Серену
4
Валиенте
8
Бараха
2
Рукавина
17
Пенья
10
Гонсалес
7
Омар
18
Рубио
24
Гуэрра
12
Ларссон
18
Бальестерос
5
Родас
5
Родас
18
Бальестерос
9
Баркеро
20
Хуанлу
20
Хуанлу
9
Баркеро
14
Гарсия
23
Вальдо
23
Вальдо
14
Гарсия
10
Гонсалес
10
Нейра
10
Нейра
10
Гонсалес
8
Бараха
22
Састре
22
Састре
8
Бараха
7
Омар
19
Буэно
19
Буэно
7
Омар
Остались в запасе
Леванте
Вальядолид
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Леванте - Вальядолид
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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