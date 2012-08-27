Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Леванте
Вальядолид - Леванте: обзор матча 27 августа 2012
Вальядолид
27.08.2012, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
38'
В. Перес (П)
48'
В. Перес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Леванте
88'
Желтая карточка
С. Бальестерос
Замена
К. Пенья
️️️️
М. Баленсиага
86'
84'
Желтая карточка
Х. Баркеро
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
О. Гонсалес
84'
75'
Замена
Д. Дудка
️️️️
П. Диоп
Замена
Лоло
️️️️
Омар
66'
59'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Мичел
Желтая карточка
А. Рубио
58'
49'
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Перес
48'
47'
Желтая карточка
П. Диоп
46'
Замена
Э. Родас
️️️️
Анхель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Перес
38'
37'
Вторая желтая
Д. Наварро
32'
Желтая карточка
Д. Наварро
19'
Желтая карточка
П. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Луис Састре
ЦП
27
Лоло
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
4-1-4-1
25
Хименес
18
Баленсиага
4
Валиенте
18
Руэда
2
Рукавина
20
Перес
20
Эберт
10
Гонсалес
18
Рубио
7
Омар
24
Гуэрра
4-1-2-2-1
78
Мунуа
19
Лопес
4
Наварро
18
Бальестерос
22
Лелль
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
9
Баркеро
20
Хуанлу
9
Анхель
7
Омар
27
Лоло
27
Лоло
7
Омар
10
Гонсалес
10
Нейра
10
Нейра
10
Гонсалес
18
Баленсиага
17
Пенья
17
Пенья
18
Баленсиага
18
Диоп
15
Дудка
15
Дудка
18
Диоп
9
Анхель
5
Родас
5
Родас
9
Анхель
21
Мичел
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
21
Мичел
Остались в запасе
Вальядолид
Леванте
25
Дани Эрнандес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
1
Кейлор Навас
ВР
14
Мигель Пальярдо
ЦП
11
Оскар Серрано
ЛВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
25
Дани Эрнандес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Луис Састре
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
14
Мигель Пальярдо
ЦП
11
Оскар Серрано
ЛВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Вальядолид - Леванте
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+