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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Малага
Леванте - Малага: обзор матча 09 февраля 2013
Леванте
09.02.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Малага
27'
Х. Баркеро (П)
36'
Иско (П)
47'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Малага
Желтая карточка
Д. Наварро
90'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Риос
80'
79'
Замена
С. Фернандес
️️️️
Ж. Баптиста
74'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
Замена
Вальдо
️️️️
Мичел
68'
67'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
С. Санчес
Замена
Х.
️️️️
Р. Гарсия
67'
64'
Желтая карточка
Ж. Баптиста
Желтая карточка
Х. Баркеро
62'
Желтая карточка
Хуанфран
52'
Желтая карточка
Л. Винтра
51'
47'
ГОЛ! 1:2!
Иско
Пас отдал
Ж. Тулалан
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Иско
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Баркеро
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
16
Педро Риос
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
23
Вальдо
ПВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
26
Винтра
4
Наварро
22
Лелль
21
Мичел
10
Иборра
14
Гарсия
9
Баркеро
16
Риос
9
Мартинс
4-2-2-2
13
Кабальеро
18
Гамес
20
Санчес
5
Антунеш
2
Демичелис
16
Итурра
28
Тулалан
17
Хоакин
22
Иско
10
Баптиста
16
Савиола
14
Гарсия
20
Хуанлу
20
Хуанлу
14
Гарсия
21
Мичел
23
Вальдо
23
Вальдо
21
Мичел
16
Риос
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
16
Риос
20
Санчес
12
Пиазон
12
Пиазон
20
Санчес
10
Баптиста
30
Фернандес
30
Фернандес
10
Баптиста
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
Остались в запасе
Леванте
Малага
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Леванте - Малага
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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