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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Депортиво
Леванте - Депортиво: обзор матча 13 апреля 2013
Леванте
13.04.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 4
Завершен
Депортиво
12'
Х. Карлос Валерон
20'
Пицци
28'
Н. Оливейра
90+2'
Б. Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Депортиво
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Б. Гама
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
Желтая карточка
В. Иборра
89'
80'
Замена
Д. Саломау
️️️️
Н. Оливейра
Замена
Х.
️️️️
Х. Баркеро
71'
63'
Желтая карточка
Б. Гама
Замена
Р. Марти
️️️️
Р. Гарсия
57'
42'
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
А. Агилар
40'
Замена
З. Каштру
️️️️
К. Марчена
Желтая карточка
Хуанфран
34'
Замена
Мичел
️️️️
П. Диоп
32'
28'
ГОЛ! 0:3!
Н. Оливейра
20'
ГОЛ! 0:2!
Пицци
Пас отдал
Б. Гама
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Карлос Валерон
Пас отдал
М. Пабло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
16
Педро Риос
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Пицци
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
21
Мичел
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
4-1-1-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
4
Наварро
22
Лелль
18
Диоп
10
Иборра
14
Гарсия
9
Баркеро
16
Риос
99
Аквафреска
4-3-2-1
1
Арансубиа
19
Пабло
24
Марчена
16
Айтами
28
Силвиу
28
Домингес
16
Гама
21
Агилар
21
Валерон
21
Пицци
7
Оливейра
18
Диоп
21
Мичел
21
Мичел
18
Диоп
9
Баркеро
20
Хуанлу
20
Хуанлу
9
Баркеро
14
Гарсия
9
Марти
9
Марти
14
Гарсия
24
Марчена
83
Зе Каштру
83
Зе Каштру
24
Марчена
21
Агилар
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
21
Агилар
7
Оливейра
17
Саломау
17
Саломау
7
Оливейра
Остались в запасе
Леванте
Депортиво
1
Кейлор Навас
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Фернандо Васкес
Статистика матча Леванте - Депортиво
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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