Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Леванте
Малага - Леванте: обзор матча 15 сентября 2012
Малага
15.09.2012, суббота, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
27'
Х. Савиола
58'
Хоакин
90+3'
Ф. Портильо
46'
Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Леванте
ГОЛ! 3:1!
Ф. Портильо
Пас отдал
Дуда
90'
+3
Вторая желтая
С. Санчес
87'
86'
Желтая карточка
Мичел
Замена
Дуда
️️️️
Элизеу
82'
Желтая карточка
В. Кабальеро
80'
75'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Диоп
Замена
Ресио
️️️️
Хоакин
74'
69'
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
68'
65'
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Х. Баркеро
62'
Замена
П. Риос
️️️️
Н. Эль-Жар
ГОЛ! 2:1!
Хоакин
Пас отдал
Х. Савиола
58'
Желтая карточка
И. Камачо
54'
46'
ГОЛ! 1:1!
Мичел
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
С. Санчес
36'
ГОЛ! 1:0!
Х. Савиола
Пас отдал
Иско
27'
25'
Желтая карточка
С. Бальестерос
8'
Желтая карточка
К. Лелль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
9
Анхель
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Кабальеро
20
Санчес
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Монреаль
19
Элизеу
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
16
Савиола
4-1-1-2-2
78
Мунуа
22
Лелль
4
Наварро
18
Бальестерос
12
Хуанфран
18
Диоп
21
Мичел
9
Баркеро
20
Хуанлу
33
Гекас
25
Эль-Жар
17
Хоакин
36
Ресио
36
Ресио
17
Хоакин
19
Элизеу
17
Дуда
17
Дуда
19
Элизеу
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
18
Диоп
14
Гарсия
14
Гарсия
18
Диоп
9
Баркеро
14
Пальярдо
14
Пальярдо
9
Баркеро
25
Эль-Жар
16
Риос
16
Риос
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Малага
Леванте
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Малага - Леванте
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+