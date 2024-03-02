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    Jérémie Broh - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Jérémie Broh
    Команда Зюйдтироль
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюйдтироль 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Палермо (Палермо)
    05.05.2024 Был в запасе Пиза (Пиза) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    27.04.2024 Был в запасе Модена (Модена) 1:0 Зюйдтироль (Брессаноне)
    20.04.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 0:0 Циттаделла (Циттаделла)
    13.04.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    06.04.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 0:0 Парма (Парма)
    01.04.2024 Был в запасе Комо (Комо) 2:0 Зюйдтироль (Брессаноне)
    16.03.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 3:0 Кремонезе (Кремона)
    09.03.2024 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    02.03.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Лекко (Лекко)
    27.02.2024 Был в запасе Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    24.02.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Бари (Бари)
    17.02.2024 63' -90' Катанцаро (Катанцаро) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    10.02.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 0:3 Венеция (Венеция)
    04.02.2024 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    27.01.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Козенца (Козенца)
    20.01.2024 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    13.01.2024 1' -68' Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Феральписало (Сало)
    63'
    26.12.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    23.12.2023 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 2:3 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    16.12.2023 78' -90' Венеция (Венеция) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    09.12.2023 Был в запасе Бари (Бари) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    03.12.2023 46' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Комо (Комо)
    28.11.2023 67' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    25.11.2023 1' -83' Циттаделла (Циттаделла) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    11.11.2023 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 1:2 Пиза (Пиза)
    05.11.2023 1' -60' Парма (Парма) 2:0 Зюйдтироль (Брессаноне)
    28.10.2023 88' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 3:1 Сампдория (Генуя)
    21.10.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    07.10.2023 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Катанцаро (Катанцаро)
    01.10.2023 1' -90' Палермо (Палермо) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    26.09.2023 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 0:0 Модена (Модена)
    23.09.2023 1' -46' Тернана (Терни) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    16.09.2023 1' -90' Козенца (Козенца) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    02.09.2023 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 3:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.08.2023 Был в запасе Феральписало (Сало) 0:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    20.08.2023 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 3:3 Специя (Ла Специя)
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