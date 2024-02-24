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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Бари
Зюйдтироль - Бари: обзор матча 24 февраля 2024
Зюйдтироль
24.02.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 26 тур
1 : 0
Завершен
Бари
60'
Д. Казираги (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Бари
Желтая карточка
F. Scaglia
90'
80'
Замена
N. Bellomo
️️️️
М. Эджума
80'
Замена
J. Ménez
️️️️
Г. Пушкаш
Замена
Р. Одогву
️️️️
Д. Казираги
80'
Замена
Н. Раути
️️️️
Ф. Тайт
79'
Замена
H. El Kaouakibi
️️️️
С. Молина
79'
69'
Замена
К. Лулич
️️️️
Д. Акампора
69'
Замена
Д. Риччи
️️️️
А. Гибре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Казираги
60'
46'
Замена
М. Насти
️️️️
Я. Каллон
Желтая карточка
A. Cagnano
29'
16'
Желтая карточка
А. Бенали
Желтая карточка
С. Дави
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Бари
12
Бренно
ВР
34
Франческо Викари
(К)
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
3-3-2-2
1
24
Дави
32
55
27
Куртич
21
Тайт
6
17
Казираги
79
Молина
2
31
3-1-3-1-2
12
Бренно
34
Викари
6
93
Дорвал
6
Эджума
50
Бенали
13
Акампора
19
Гибре
11
Каллон
47
Пушкаш
33
Сибилли
79
Молина
94
94
79
Молина
17
Казираги
90
Одогву
90
Одогву
17
Казираги
21
Тайт
7
Раути
7
Раути
21
Тайт
19
Гибре
31
Риччи
31
Риччи
19
Гибре
13
Акампора
26
Лулич
26
Лулич
13
Акампора
11
Каллон
19
Насти
19
Насти
11
Каллон
47
Пушкаш
7
7
47
Пушкаш
6
Эджума
10
10
6
Эджума
Остались в запасе
Зюйдтироль
Бари
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Зюйдтироль - Бари
3
1
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
19
Офсайды
1
1
Количество передач
495
339
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Мария Соле Феррьери Капути
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Друсо
Новости команд
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