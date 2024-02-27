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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Зюйдтироль
Реджана 1919 - Зюйдтироль: обзор матча 27 февраля 2024
Реджана 1919
27.02.2024, вторник, 20:15
Италия. Серия В, 27 тур
1 : 1
Завершен
Зюйдтироль
63'
Э. Пьераньоло
72'
Р. Одогву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Зюйдтироль
Желтая карточка
Э. Пьераньоло
90'
+5
83'
Замена
Р. Черво
️️️️
Д. Казираги
83'
Замена
Д. Петерс
️️️️
Ф. Тайт
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Н. Гирма
73'
Замена
Э. Кабаши
️️️️
Л. Чигарини
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Одогву
68'
Желтая карточка
A. Mallamo
ГОЛ! 1:0!
Э. Пьераньоло
63'
Замена
️️️️
М. Портанова
60'
Замена
С. Гондо
️️️️
S. Pettinari
60'
59'
Замена
С. Молина
️️️️
H. El Kaouakibi
59'
Замена
A. Mallamo
️️️️
Я. Куртич
36'
Желтая карточка
T. Arrigoni
Желтая карточка
М. Портанова
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Лука Чигарини
(К)
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
23
S. Pettinari
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
22
Raphael Kofler
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Барди
31
Сампиризи
25
Шиминьски
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
15
Фьямоцци
42
Бьянко
8
Чигарини
80
Гирма
90
Портанова
23
4-3-1-2
1
32
5
Масиелло
94
24
Дави
21
Тайт
6
27
Куртич
17
Казираги
33
2
8
Чигарини
77
Кабаши
77
Кабаши
8
Чигарини
80
Гирма
72
Мелегони
72
Мелегони
80
Гирма
23
11
Гондо
11
Гондо
23
21
Тайт
42
Петерс
42
Петерс
21
Тайт
17
Казираги
20
Черво
20
Черво
17
Казираги
94
79
Молина
79
Молина
94
27
Куртич
8
8
27
Куртич
Остались в запасе
Реджана 1919
Зюйдтироль
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
12
Giacomo Drago
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Реджана 1919 - Зюйдтироль
2
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
12
Офсайды
0
3
Количество передач
581
484
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Giacomo Camplone, Italy
Стадион:
Читта дель Триколоре
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