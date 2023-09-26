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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Модена
Зюйдтироль - Модена: обзор матча 26 сентября 2023
Зюйдтироль
26.09.2023, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 7 тур
0 : 0
Завершен
Модена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Модена
87'
Желтая карточка
Ф. Понси
83'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
А. Палумбо
Замена
A. Cisco
️️️️
Р. Одогву
81'
Замена
G. Lunetta
️️️️
С. Дави
80'
70'
Замена
Т. Баттистелла
️️️️
Л. Тремолада
63'
Желтая карточка
Я. Манкони
Замена
E. Pecorino
️️️️
M. Rover
63'
56'
Замена
Я. Манкони
️️️️
E. Duca
56'
Замена
S. Oukhadda
️️️️
Л. Стриццоло
Замена
Р. Черво
️️️️
Н. Раути
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
24
Симоне Дави
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
10
Лука Тремолада
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
7
Nicholas Siega
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
4-3-3
1
14
Куомо
55
77
5
Масиелло
24
Дави
21
Тайт
23
17
Казираги
90
Одогву
7
Раути
4-4-2
16
3
Понси
19
33
29
5
Палумбо
16
20
10
Тремолада
32
Стриццоло
8
90
Одогву
26
26
90
Одогву
24
Дави
7
7
24
Дави
7
Раути
20
Черво
20
Черво
7
Раути
23
31
31
23
32
Стриццоло
99
99
32
Стриццоло
10
Тремолада
5
Баттистелла
5
Баттистелла
10
Тремолада
20
17
Манкони
17
Манкони
20
5
Палумбо
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
5
Палумбо
Остались в запасе
Зюйдтироль
Модена
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
7
Nicholas Siega
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
90
Андреа Секулин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
7
Nicholas Siega
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Зюйдтироль - Модена
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
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