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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Палермо
Зюйдтироль - Палермо: обзор матча 10 мая 2024
Зюйдтироль
10.05.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 38 тур
0 : 1
Завершен
Палермо
64'
С. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Палермо
90'
+5
Желтая карточка
Э. Солери
90'
+1
Замена
Л. Манкузо
️️️️
Ф. Ди Франческо
89'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Р. Инсинье
Красная карточка
С. Дави
86'
Желтая карточка
С. Молина
84'
Замена
Н. Раути
️️️️
А. Масиелло
83'
79'
Замена
Э. Солери
️️️️
М. Луиджи Брунори
Желтая карточка
K. Vinetot
74'
Замена
Д. Казираги
️️️️
A. Mallamo
72'
64'
ГОЛ! 0:1!
С. Диаките
Пас отдал
Р. Инсинье
Замена
A. Cisco
️️️️
Д. Петерс
60'
59'
Желтая карточка
Ф. Лучионе
52'
Желтая карточка
И. Неделчару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
(К)
ЦЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Палермо
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Якопо Сегре
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
99
Маттео Луиджи Брунори
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
15
Jérémie Broh
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
3-3-1-3
12
24
Дави
5
Масиелло
32
6
42
Петерс
22
79
Молина
33
90
Одогву
8
3-2-2-2-1
91
15
Лучионе
23
Диаките
28
Гравес
24
Неделчару
25
Лунд
8
Сегре
10
Раноккья
94
Инсинье
29
Ди Франческо
99
Брунори
42
Петерс
26
26
42
Петерс
8
17
Казираги
17
Казираги
8
5
Масиелло
7
Раути
7
Раути
5
Масиелло
94
Инсинье
6
Хендерсон
6
Хендерсон
94
Инсинье
99
Брунори
92
Солери
92
Солери
99
Брунори
29
Ди Франческо
11
Манкузо
11
Манкузо
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Зюйдтироль
Палермо
1
Giacomo Poluzzi
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
25
Adnan Kanurić
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
7
Чака Траоре
ЛВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
1
Giacomo Poluzzi
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
7
Чака Траоре
ЛВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Зюйдтироль - Палермо
2
1
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
14
13
Количество передач
510
437
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Мария Соле Феррьери Капути
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Друсо
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