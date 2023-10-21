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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Зюйдтироль
Кремонезе - Зюйдтироль: обзор матча 21 октября 2023
Кремонезе
21.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 10 тур
0 : 1
Завершен
Зюйдтироль
84'
Л. Раванелли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Зюйдтироль
90'
+3
Желтая карточка
K. Vinetot
84'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Раванелли
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
Ф. Васкес
80'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
М. Коллоколо
80'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Л. Дзанимачча
72'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Д. Окереке
69'
63'
Замена
E. Pecorino
️️️️
Р. Черво
62'
Замена
A. Cisco
️️️️
M. Rover
Желтая карточка
В. Антов
61'
46'
Замена
Д. Казираги
️️️️
Н. Раути
Желтая карточка
Д. Окереке
44'
Желтая карточка
М. Кода
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
24
Симоне Дави
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сарр
17
Серникола
15
Бьянкетти
13
Раванелли
60
Антов
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
20
Васкес
98
Дзанимачча
29
Окереке
9
Кода
3-4-1-2
1
5
Масиелло
5
55
21
Тайт
42
Петерс
23
24
Дави
20
Черво
90
Одогву
7
Раути
98
Дзанимачча
12
Куальята
12
Куальята
98
Дзанимачча
18
Коллоколо
18
Пикель
18
Пикель
18
Коллоколо
29
Окереке
92
Буонаюто
92
Буонаюто
29
Окереке
20
Васкес
74
Тсаджут
74
Тсаджут
20
Васкес
23
26
26
23
7
Раути
17
Казираги
17
Казираги
7
Раути
20
Черво
31
31
20
Черво
Остались в запасе
Кремонезе
Зюйдтироль
99
Андреас Юнгдаль
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Кремонезе - Зюйдтироль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
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