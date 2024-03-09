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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Зюйдтироль
Специя - Зюйдтироль: обзор матча 09 марта 2024
Специя
09.03.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 29 тур
2 : 1
Завершен
Зюйдтироль
8'
Д. Верде
73'
Д. Верде (П)
32'
Д. Казираги (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Зюйдтироль
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
90'
Замена
И. Гелашвили
️️️️
С. Элиа
86'
85'
Замена
Р. Черво
️️️️
С. Молина
82'
Желтая карточка
Н. Раути
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
Ф. Бандинелли
78'
Замена
Л. Виньяли
️️️️
Д. Верде
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Верде
73'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
А. Надь
68'
62'
Замена
A. Mallamo
️️️️
Д. Казираги
59'
Желтая карточка
Ф. Тайт
56'
Желтая карточка
Д. Казираги
52'
Желтая карточка
С. Дави
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Н. Бертола
46'
46'
Замена
Н. Раути
️️️️
Д. Петерс
Желтая карточка
П. Христов
34'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Казираги
ГОЛ! 1:0!
Д. Верде
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
6
Адам Надь
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Специя
45
Джан Марко Креспи
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Зюйдтироль
29
Jonas Arlanch
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
15
Jérémie Broh
ЦП
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Зут
34
55
Христов
43
Николау
37
Матею
94
Эспозито
6
Надь
23
Бандинелли
71
Элиа
10
Верде
11
Фальчинелли
3-3-2-2
1
5
Масиелло
32
24
Дави
21
Тайт
27
Куртич
42
Петерс
79
Молина
17
Казираги
90
Одогву
2
71
Элиа
3
Гелашвили
3
Гелашвили
71
Элиа
13
Бертола
13
Бертола
10
Верде
8
Виньяли
8
Виньяли
10
Верде
6
Надь
29
Кассата
29
Кассата
6
Надь
23
Бандинелли
24
Ягелло
24
Ягелло
23
Бандинелли
Бертола
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
Бертола
79
Молина
20
Черво
20
Черво
79
Молина
17
Казираги
8
8
17
Казираги
42
Петерс
7
Раути
7
Раути
42
Петерс
Остались в запасе
Специя
Зюйдтироль
45
Джан Марко Креспи
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
29
Jonas Arlanch
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
29
Jonas Arlanch
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Специя - Зюйдтироль
2
4
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
287
503
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Ди Марко
(Чампино)
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
Новости команд
Все
Специя
Зюйдтироль
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