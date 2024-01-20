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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Зюйдтироль
Брешиа - Зюйдтироль: обзор матча 20 января 2024
Брешиа
20.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 21 тур
1 : 1
Завершен
Зюйдтироль
81'
Д. Боррелли (П)
65'
E. Pecorino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Зюйдтироль
Желтая карточка
М. Мангравити
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
G. Lunetta
87'
Желтая карточка
А. Масиелло
82'
Замена
Р. Одогву
️️️️
Н. Раути
82'
Замена
Я. Куртич
️️️️
T. Arrigoni
82'
Замена
G. Lunetta
️️️️
A. Cagnano
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Боррелли
81'
Замена
Д. Боррелли
️️️️
Г. Мончини
71'
65'
ГОЛ! 0:1!
E. Pecorino
Пас отдал
Д. Казираги
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Б. Бьярнасон
46'
Замена
T. Van De Looi
️️️️
А. Джаллоу
46'
44'
Желтая карточка
Д. Казираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Николас Галацци
АП
28
Davide Adorni
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
22
Raphael Kofler
ЦП
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Брешиа
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
2-3-1-4
22
Андреначчи
66
Папетти
25
Бизоли
24
Мангравити
26
8
Бьярнасон
25
Галацци
28
11
Мончини
17
Джаллоу
24
Дикман
2-3-2-3
1
5
Масиелло
32
22
21
Тайт
6
17
Казираги
20
Черво
7
Раути
31
2
17
Джаллоу
6
6
17
Джаллоу
8
Бьярнасон
9
Бианки
9
Бианки
8
Бьярнасон
11
Мончини
29
Боррелли
29
Боррелли
11
Мончини
6
27
Куртич
27
Куртич
6
32
7
7
32
7
Раути
90
Одогву
90
Одогву
7
Раути
Остались в запасе
Брешиа
Зюйдтироль
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
12
Giacomo Drago
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Брешиа - Зюйдтироль
1
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
14
Офсайды
0
1
Количество передач
404
403
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Новости команд
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Брешиа
Зюйдтироль
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
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