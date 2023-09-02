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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Асколи
Зюйдтироль - Асколи: обзор матча 02 сентября 2023
Зюйдтироль
02.09.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия В, 4 тур
3 : 1
Завершен
Асколи
64'
Д. Казираги
82'
Д. Казираги (П)
44'
П. Мендеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Асколи
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
Замена
L. Ghiringhelli
️️️️
Р. Черво
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Казираги
82'
81'
Желтая карточка
Э. Боттегин
79'
Замена
K. Haveri
️️️️
S. Giovane
Замена
E. Pecorino
️️️️
Р. Одогву
79'
73'
Замена
И. Несторовски
️️️️
П. Родригес
73'
Замена
Ф. Ди Таччио
️️️️
Э. Гнаоре
67'
Желтая карточка
В. Миллико
66'
Замена
В. Миллико
️️️️
Д. Манцари
66'
Замена
Б. Байейе
️️️️
Ф. Калигара
ГОЛ! 1:1!
Д. Казираги
64'
Желтая карточка
Р. Одогву
62'
Желтая карточка
Ф. Тайт
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
П. Мендеш
Пас отдал
Д. Манцари
26'
Желтая карточка
S. Giovane
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
24
Симоне Дави
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
17
Даниэле Казираги
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
23
Marcello Falzerano
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Асколи
22
Giulio Mengucci
ВР
1
Davide Barosi
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
21
Lorenzo Cosimi
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
3-4-1-2
1
55
5
5
Масиелло
24
Дави
21
Тайт
22
23
20
Черво
90
Одогву
17
Казираги
1-4-5
2
Вивиано
31
Боттегин
8
Гнаоре
14
73
Мазини
23
9
Мендеш
55
Беллуски
21
Калигара
18
Манцари
21
Родригес
90
Одогву
31
31
90
Одогву
20
Черво
6
6
20
Черво
14
3
3
14
21
Калигара
2
Байейе
2
Байейе
21
Калигара
8
Гнаоре
18
Ди Таччио
18
Ди Таччио
8
Гнаоре
21
Родригес
90
Несторовски
90
Несторовски
21
Родригес
18
Манцари
7
Миллико
7
Миллико
18
Манцари
Остались в запасе
Зюйдтироль
Асколи
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
22
Giulio Mengucci
ВР
1
Davide Barosi
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
21
Lorenzo Cosimi
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Остались в запасе
22
Giulio Mengucci
ВР
1
Davide Barosi
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
21
Lorenzo Cosimi
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Зюйдтироль - Асколи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
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