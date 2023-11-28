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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Брешиа
Зюйдтироль - Брешиа: обзор матча 28 ноября 2023
Зюйдтироль
28.11.2023, вторник, 20:30
Италия. Серия В, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брешиа
7'
Ф. Тайт
79'
Д. Боррелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Брешиа
87'
Желтая карточка
Д. Бизоли
Замена
E. Pecorino
️️️️
A. Cagnano
83'
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боррелли
Пас отдал
Н. Галацци
Желтая карточка
A. Cisco
76'
Замена
A. Cisco
️️️️
Р. Одогву
74'
Замена
J. Broh
️️️️
Н. Раути
67'
62'
Замена
Д. Боррелли
️️️️
Г. Мончини
62'
Замена
Д. Бизоли
️️️️
M. Bertagnoli
56'
Желтая карточка
А. Папетти
46'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
M. Huard
46'
Замена
Н. Галацци
️️️️
Б. Бьярнасон
45'
+2
Вторая желтая
Д. Ольцер
30'
Желтая карточка
Д. Ольцер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тайт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Фабиан Тайт
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
(К)
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Зюйдтироль
29
Jonas Arlanch
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
70
Amney Moutassime
ЦП
24
Симоне Дави
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
4-3-3
1
55
32
5
Масиелло
14
Куомо
21
Тайт
7
42
Петерс
17
Казираги
90
Одогву
7
Раути
1-5-4
19
Леццерини
66
Папетти
24
Мангравити
26
6
8
Бьярнасон
72
Ольцер
11
Мончини
3
24
Дикман
28
90
Одогву
26
26
90
Одогву
7
Раути
15
15
7
Раути
32
31
31
32
26
25
Бизоли
25
Бизоли
26
8
Бьярнасон
25
Галацци
25
Галацци
8
Бьярнасон
11
Мончини
29
Боррелли
29
Боррелли
11
Мончини
3
9
Бианки
9
Бианки
3
Остались в запасе
Зюйдтироль
Брешиа
29
Jonas Arlanch
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
70
Amney Moutassime
ЦП
24
Симоне Дави
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
29
Jonas Arlanch
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
70
Amney Moutassime
ЦП
24
Симоне Дави
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Зюйдтироль - Брешиа
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Matteo Gualtieri, Italy
Стадион:
Стадио Друсо
Новости команд
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Зюйдтироль
Брешиа
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
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