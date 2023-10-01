Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Зюйдтироль
Палермо - Зюйдтироль: обзор матча 01 октября 2023
Палермо
01.10.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 8 тур
2 : 1
Завершен
Зюйдтироль
48'
П. Чеккарони
89'
G. Aurelio
38'
Р. Черво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Зюйдтироль
90'
+7
Желтая карточка
A. Cagnano
Желтая карточка
G. Aurelio
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
G. Aurelio
89'
86'
Замена
L. Ghiringhelli
️️️️
Д. Казираги
86'
Замена
Н. Раути
️️️️
Р. Черво
Замена
Э. Солери
️️️️
Л. Манкузо
74'
72'
Замена
M. Rover
️️️️
G. Lunetta
64'
Замена
E. Pecorino
️️️️
Р. Одогву
Желтая карточка
М. Кулибали
61'
Замена
G. Aurelio
️️️️
К. Лунд
59'
Замена
К. Гомес
️️️️
Л. Штулац
59'
Замена
М. Кулибали
️️️️
A. Vasic
58'
ГОЛ! 1:1!
П. Чеккарони
Пас отдал
Л. Манкузо
48'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Я. Сегре
46'
43'
Желтая карточка
G. Poluzzi
40'
Желтая карточка
Д. Куомо
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Черво
Желтая карточка
Л. Штулац
33'
Желтая карточка
Я. Сегре
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
8
Якопо Сегре
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Фабиан Тайт
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
4-1-1-1-4
25
Лунд
15
Лучионе
32
Чеккарони
37
Матею
4
Штулац
8
Сегре
29
Ди Франческо
14
22
99
Брунори
11
Манкузо
4-3-1-2
1
32
14
Куомо
5
Масиелло
55
21
Тайт
7
15
20
Черво
17
Казираги
90
Одогву
25
Лунд
24
24
25
Лунд
4
Штулац
6
Гомес
6
Гомес
4
Штулац
14
28
Кулибали
28
Кулибали
14
8
Сегре
6
Хендерсон
6
Хендерсон
8
Сегре
11
Манкузо
92
Солери
92
Солери
11
Манкузо
7
23
23
7
17
Казираги
6
6
17
Казираги
90
Одогву
31
31
90
Одогву
20
Черво
7
Раути
7
Раути
20
Черво
Остались в запасе
Палермо
Зюйдтироль
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Палермо - Зюйдтироль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Новости команд
Все
Палермо
Зюйдтироль
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+